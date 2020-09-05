SON DAKİKA | Başakşehir, Bastos ile anlaştı

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, yeni sezon öncesi savunma hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Başakşehir'in Lazio forması giyen Angolalı savunmacı Bastos ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre bir süredir oyuncuyla ilgilenen Başakşehir, transferi bitirmeyi başardı. Oyuncuyla 3 senelik bir sözleşme adına anlaşma sağlandı.

Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan 29 yaşındaki stoper, Avrupa kariyerinde daha önce Rus ekibi Rostov'un formasını giyerken 2016'da 5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.