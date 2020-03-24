Coronavirüs salgını Türk sporunda da etkisini göstermeye başladı. Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in testi pozitif çıkmıştı.

Bu durumun yaşanması sonrasında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da önlem amaçlı test yaptırdı. Yapılan ilk testin negatif çıktığı ancak ikinci bir test yapılacağı için hastanede kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Başakşehir kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz.



