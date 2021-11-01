MENÜ

Son dakika: Barcelona'ya Agüero şoku! 3 ay yok

Barcelona'nın Alaves ile karşılaştığı mücadelede oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırılan Sergio Agüero'dan Katalan ekibine kötü haber. Yıldız futbolcu 3 ay forma giyemeyecek.

01 Kasım 2021, Pazartesi 22:48 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika: Barcelona'ya Agüero şoku! 3 ay yok

Barcelona'nın Alaves ile oynadığı mücadelede nefes darlığı yaşayıp oyundan çıkan ve sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan Sergio Agüero'dan Barcelona'ya kötü haber.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sergio Agüero, 3 ay boyunca forma giyemeyecek ve bu süreçte oyuncunun iyileşme süreci gözlem altında tutulacak.

Sezon başında Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu Katalan ekibiyle çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...