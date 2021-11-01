Barcelona'nın Alaves ile oynadığı mücadelede nefes darlığı yaşayıp oyundan çıkan ve sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan Sergio Agüero'dan Barcelona'ya kötü haber.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sergio Agüero, 3 ay boyunca forma giyemeyecek ve bu süreçte oyuncunun iyileşme süreci gözlem altında tutulacak.

Sezon başında Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu Katalan ekibiyle çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştı.



