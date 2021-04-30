Barcelona'dan Lionel Messi'ye 10 yıllık bir sözleşme teklifi yapıldığı ve Arjantinli yıldızın da kontratı kabul etmeye çok yakın olduğu belirtildi. İngiliz basınından The Sun'ın "Özel haber" olarak geçtiği bilgilere göre; sözleşme Messi'yi Barcelona'nın oyuncusu olarak kulübe bağlayacak ancak Messi isterse ABD'de futbol oynayabilecek.

MLS takımlarından birine gitmesine izin verilecek olan Arjantinli yıldız buradaki sözleşmesi bittikten ve muhtemelen futbolu bıraktıktan sonra da İspanya'ya geri dönecek. Messi Barça ile olan sözleşmesinin geri kalanını kulüpte yönetici olarak geçirecek.

Hatırlanacağı üzere yıldız oyuncu geçtiğimiz haftalarda Miami'den büyük bir ev satın almıştı. Messi'nin bu hamlesi, "Artık ABD'de yaşayacak" yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu.





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