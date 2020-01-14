İspanyol devi Barcelona'da beklenen oldu ve teknik direktör Ernesto Valverde ile resmi olarak yollar ayrıldı.

Mayıs 2017'de Barcelona'nın başına geçen Valverde, geride kalan süreçte 2 İspanya Ligi, 1 Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Son olarak Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'e yarı finalde elenmeleri üzerine Valverde ile yollar ayrıldı.

Valverde sonrası göreve ise 61 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Quique Setien getirildi.

Barcelona, Setien ile 30 Haziran 2022'ye kadar anlaşmaya varıldığını belirtirken resmi imza töreninin bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

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