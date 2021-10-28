La Liga'nın 11. haftasında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ronald Koeman, teknik direktörlük görevinden alındı. Rayo Vallecano'ya karşı alınan yenilginin ardından Barcelona başkanı Joan Laporta, Koeman'a ayrılık kararını bildirdi.

Ronald Koeman, Perşembe günü takıma veda edecek.

El Clasico'da Real Madrid'e yenilmesinin ardından Rayo Vallecano'ya da mağlup olan Barcelona, La Liga'da 15 puanla 9. sırada yer alıyor.



