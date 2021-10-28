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Son dakika: Barcelona'da Ronald Koeman dönemi sona erdi

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi sona erdi. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Barcelona, teknik direktör Ronald Koeman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

28 Ekim 2021, Perşembe 01:23 Son Güncelleme:
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Son dakika: Barcelona'da Ronald Koeman dönemi sona erdi

La Liga'nın 11. haftasında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ronald Koeman, teknik direktörlük görevinden alındı. Rayo Vallecano'ya karşı alınan yenilginin ardından Barcelona başkanı Joan Laporta, Koeman'a ayrılık kararını bildirdi. 

Ronald Koeman, Perşembe günü takıma veda edecek.

El Clasico'da Real Madrid'e yenilmesinin ardından Rayo Vallecano'ya da mağlup olan Barcelona, La Liga'da 15 puanla 9. sırada yer alıyor.


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