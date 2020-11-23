Barcelona, Şampiyonalr Ligi'nde bu hafta Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken Lionel Messi şoku yaşandı. Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Messi ve Frenkie de Jong'u maç kadrosuna almadı.

Ronald Koeman, iki ismi dinlendirmeye karar verdiklerini açıklasa da Barcelona'dan ayrılması gündemdeki Lionel Messi'nin kadroya alınmaması tartışmalara neden oldu. Çünkü takımda birçok sakatlık sorunu nedeniyle eksik durumda olan Barcelona'da Messi ve De Jong'un kadroya alınmaması farklı şekilde yorumlandı.

Yaz aylarında Barcelona'dan ayrılmak istediğini belirten Messi, takımda kalmış olsa da sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle ismi özellikle son dönemde Manchester City ile anılıyordu.