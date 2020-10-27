Barcelona başkanı Bartomeu ve yönetimi istifa etti. İstifanın hafta sonu kaybedilen Real Madrid maçından sonra gelmesi de dikkat çekti. İspanyol medyasından Diario Sport'un haberine göre; başkan Bartomeu ve yönetim kurulu göreve devam etme konusunda taraftarların oy verme sürecini başlatmanın Barcelona'ya zarar vereceğini düşündüler ve istifa kararı aldılar. Bartomeu 23 Ocak 2014 tarihinden bu yana Barcelona'nın başkanlık görevindeydi.

Detaylar geliyor...