Barcelona'da Xavi dönemi resmen başladı. Katar ekibi Al Sadd'da teknik direktörlük yapan ve dün çalıştırdığı takıma veda ederek İspanya'nın yolunu tutan 41 yaşındaki teknik adam Xavi, 6 yıl aradan sonra Katalan ekibine teknik direktör olarak geri döndü.

İspanyol ekibi, tecrübeli teknik adam Ronald Koeman'la istediği grafiği yakalayamadığı için yollarını ayırmıştı.

Barcelona, teknik direktör Xavi'yle 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Katalan ekibi "Yuvana hoş geldin" diyerek yeni teknik direktörünün Xavi olduğunu duyurdu. Genç teknik adam bu hafta sonu Barselona'ya gidecek. 8 Kasım Pazartesi günü Camp Nou'da taraftarlara açık olarak bir imza töreni düzenlenecek. İmza töreni sonrasında da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Barça efsanesi: 767 maç ve 25 şampiyonluk

Xavi , FC Barcelona'da mutlak bir efsane. A takım ile 767 kez forma giyerek rekor kırmıştı. Ta ki son zamanlarda Leo Messi tarafından 778 maçla geçilene kadar. A takımdaki 17 yılında (1998'den 2015'e) 25 büyük kupa kazandı.

Liga: 8 kez (1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13 & 2014/15)

Şampiyonlar Ligi: 4 kez (2005/06, 2008/09, 2010) /11 ve 2014/15)

Kral Kupası: 3 kez (2008/09, 2011/12 ve 2014/15)

Dünya Kulüpler Kupası: 2 kez (2009/10 ve 2011/12)

Avrupa Süper Kupaları: 2 kez (2009/10 ve 2011) /12)

İspanya Süper Kupaları: 6 kez (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12 ve 2013/14).



