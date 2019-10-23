SON DAKİKA! Barcelona-Real Madrid maçının tarihi belli oldu!

İspanya Futbol Federasyonu, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçını Katalonya bölgesinde çıkan sokak olayları nedeniyle daha ileri bir tarihe erteleme kararı almıştı. Ezeli rakiplerin 18 Aralık tarihi üzerinde anlaşma sağlamasının ardından bugün de El Clasico'nun yeni tarihi resmiyet kazandı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Camp Nou'daki dev müsabakanın iki kulübün anlaştığı tarih olan 18 Aralık Çarşamba günü oynanmasına karar verildiği duyuruldu. Futbolseverlerin merakla beklediği randevunun saati ise henüz netlik kazanmadı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler