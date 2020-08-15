Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Bayern Münih ile karşılaşan Barcelona, tarihi bir mağlubiyet aldı. 65 bin kişilik Luz Stadı’nda Bayern Münih tarafından büyük bir hezimete uğrayan Barcelona, sahadan 8-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 74 yıl sonra gelen en farklı mağlubiyet sonrası Katalan ekibi, faturayı teknik direktör Quique Setien'e kesti.

SKY Sports'un son dakika haberine göre Barcelona, bir süredir koltuğu sallantıda olan Setien'in görevine farklı mağlubiyet sonrasında son verme kararı aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezon Katalan ekibinin başında olmayacak.

'Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var'

Barcelona'da takımın tecrübeli oyuncularından Gerard Pique, 8-2'lik skorla ilgili "Utanıyorum" dedi. Pique, "Bu geceden utanıyorum! Adeta dibe vurduk. Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çgeçmeye ya da ayrılmaya hazırım. Bahsettiğim kan değişikliği ne futbolcular ne de hocada olmalı" şeklinde konuştu.

'Pique muhtemelen haklı'

Pique'ye hak veren Quique Setien ise, "Acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda! Pique'nin açıklamalarına bir şey diyemiyorum. Buraya geleli 6 ay oldu. Muhtemelen haklıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor!" ifadesini kullandı.



