SON DAKİKA | Barcelona, Eric Garcia transferini resmen açıkladı

Katalan devi Barcelona, Eric Garcia ile sezonun ikinci transferini gerçekleştirdi. Bir gün önce Sergio Agüero'yu kadrosuna kattığını açıklayan Barcelona, bugün de yine Manchester City ile sözleeşmesi sona eren Eric Garcia'nın transferini resmen duyurdu.

Eric Garcia ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak 2025-26 sezonunun sonuna kadar bir sözleşme imzalanacağı belirtilirken oyuncunun serbest kalma maddesi 400 milyon Euro olarak belirlendi.

2008'de katıldığı La Masia'dan çıkarak 2017'de Manchester City'ye transfer olan Eric Garcia, 20 yaşında yeniden yetiştiği kulübe döndü.