Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, sezon sonu için transfer çalışmaları da gizliden gizliye yürüyor, tüm olumsuz şartlara rağmen kulüpler gelecek planları yapıyor.

Raiola Fanatik'e konuştu

İtalyan basınının Galatasaray ve yıldız forvet Mario Balotelli'yle transfer görüşmelerine başladığını yazmasının ardından Fanatik, dünyaca ünlü menajer Mino Raiola'ya ulaştı. "Şu an transfer konuşulacak bir zamanda değiliz" diyen Raiola, "Sezon sonu oturulur, konuşulur ancak şu an transferle ilgili bir yorum yapamam. Önemli ve zor günlerden geçiyoruz." yorumunu yaptı ve transfer iddialarını reddetmedi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler