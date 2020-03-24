Son dakika | Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

24 Mart 2020, Salı 12:46 Son Güncelleme:
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Son dakika | Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Bereketli ilçesinde saat 12.20'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Balıkesir ve Bursa çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Balıkesir Bereketli ilçesi olarak açıkladığı 4.1 büyüklüğünde deprem, saat 12.20'de meydana geldi. Deprem Bursa'dan da hissedildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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