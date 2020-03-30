SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu açıkladı: Süper Lig ve Play-Off...

Son dakika haberi... Corona virüsü salgınının ülkemizde etkisini göstermeye başlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının corona virüsü salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verildiğini açıklamıştı. Türkiye'de futbol dururken, ligler tescil edilecek mi? Ligler devam mı edecek? Play-Off sistemi mi gelecek? soruları gündemi her geçen gün meşgul etmeye devam ediyor.

Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. En sağlıklı kararın alınacağını vurgulayan Kasapoğlu, "En önemli konu Bilim Kurulu'nun. Bu konudaki çalışmaları, yönlendirmeleri ve sağlıkla ilgili gereklilik durumları önümüzü görmemizi sağlayacak. Bunlara göre en sağlıklı kararlar alınacaktır" dedi.

Süper Lig'de Play-Off sistemi mi olacak?

Şu günlerde en önemli konunun sağlıklı bir duruma gelmenin altını çizen Kasapoğlu, ''Açıkcası şuan Play-Off tartışılan bir konu gedğil. Şu günlerde en önemli konu sağlık. İnşallah bu günleri aşacağız. Elbette spor rekabetle, taraftarla, centilmen anlayışı ile güzel.'' ifadelerini kullandı.

'Basketbol ve voleybolda her alanda iddialıyız'

Ülkemizde spor alanında çok ciddi bir yükseliş olduğunu belirten Kasapoğlu, ''Voleybolcularımızın yükselişi, bireysel sporlardaki yükselişimiz, olimpiyatlara yönetilk sağlıklı ilerleyimişiz... Her alanda iddialı olan sporcularımız ilerleyişini sürdürecek. Bakanlık olarak her türlü katkımız devam edecek. Sporu ve sporcuyu bu zor günlerin sonrasında yeniden daha yukarılara çıkarmak tek gayemiz. Bunu da dayanışma ve birbirimize destek vererek yapabiliriz.'' dedi ve sözlerini noktaladı.

Ne olmuştu?

Corona virüsü sebebi ile Türkiye'de hayat dururken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Bakan Kasapoğlu, "Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Müsabakalar bugünden itibaren durduruldu. Konuyla ilgili kulüplerimizi temsilen kulüpler birliği başkanımızla ve federasyon başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik.'' demiş ve liglerin ertelendiğini açıklamıştı.



