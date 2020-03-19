Coronavirüs tüm ülkeyi etkilerken spor müsabakalarının ertelenip ertelenmeyeceği büyük merak konusu. Konuyla alakalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

B planları olmayınca...

Bakan Kasapoğlu, üç önemli federasyon başkanından, kulüplerin tavırlarının ne yönde olduğunu dinledi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, erteleme kararı çıkması halinde bu süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini federasyon başkanlarına sordu. Hiçbir federasyonun somut bir takvimi olmadığını öğrenince Bakan, başkanlara ağır tepki gösterdi.

Takvim belirlenecek

Federasyon başkanlarının toplantıya hazırlıksız gelmesine büyük tepki gösteren Bakan Kasapoğlu, bu şekilde alınacak bir erteleme kararının sağlıklı olmayacağını mutlaka bir takvim belirlemeleri gerektiğini aktardı.

Toplantının devamında da detaylı bir planlama için çalışmalara başlandı. Federasyon başkanları, kendi bünyelerindeki profesyonellerini arayarak çalışmaları anında başlatmaları için talimat verdi. Tüm spor müsabakaları ertelenecek ancak en kısa sürede somut sağlıklı bir takvimde tüm spor kamuoyuna duyurulacak.

Erteleme kararı duyurulacak

Toplantıda alınan tüm spor müsabakalarının belli bir süre ertelenmesi kararı 17.00'de Bakan Kasapoğlu ve kulüp başkanları tarafından kamuoyuna aktarılacak.

Bu sorulara yanıt yok!

Bakan Kasapoğlu'nın toplantı esnasında başkanlara yönelttiği ama somut yanıt alamadığı soruların ise şunlar olduğu öğrenildi:

4 Branşta liglerin tatil edilmesi bir karar fakat federasyonlar bu kararın ardından gelecek süreç için alternatifli planlama yapmış olmalı bu alternatifler nelerdir?

1-Ligleri tatil ettikten sonra alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için playoff sistemi ve bu sistemin kriterleri nelerdir?

2-Lige verilen arada futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar? Sporcular antrenmanlara başladıktan sonra kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmamamsı için ne tip bir hazırlık yaptılar?

3-Liglerin tatil edilmesi dışında salgın yaz aylarına uzarsa ligleri nasıl tescil etmeyi düşünüyorlar alternatifli olarak?

4-Liglerin tatil olmasından sonra yurtdışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar Türkiye’ye dönmesi nasıl olacak her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?

5-Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi alternatifli hazır mı?

6-TVF ve TBF yukarıdaki sorular dışında Tokyo 2020 sürecine bu ortamda sporcularını nasıl hazırlayacak sportif ve sağlık planlamaları ve iş takvimleri nelerdir?

Umut Eken-Fanatik Özel



