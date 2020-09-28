Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfere hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Badou Ndiaye'nin yeni adresi İstanbul ekibi oldu. İngiltere takımı Stoke City'nin oyuncusu Ndiaye, Fatih Karagümrük ile resmi sözleşmeye imza attı.

Sözleşme detaylarıyla ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapılmadı. 5 sezon önce Ankaraspor’un Norveç’in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017’de Galatasaray’a transfer oldu. Sarı kırmızılılardan 16 milyon Euro karşılığında Stoke City’ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi. Bordo mavili ekiple 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol attı, 2 asist yaptı.







