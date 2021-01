İrfan Can Kahveci-Galatasaray flörtünde son dakika gelişmesi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği İrfan Can Kahveci'de Galatasaray bonservis engeline takılmıştı. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ederken, yıldız futbolcunun babası Hacı Bektaş Kahveci'den çarpıcı açıklamalar geldi. Beyaz TV'ye konuşan Hacı Bektaş Kahveci, oğlunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı.









'Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş'

Başakşehir'in bu transfer için 14 milyon euro istediğini belirten Kahveci, "Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i instagram'dan takibe alarak bu transfere yeşil ışık yaktığını bir kez daha ortaya koydu.

'Fenerbahçeliydi, dayıları Galatasaraylı yaptı

Baba Kahveci, ayrıca İrfan'ın küçükken dayılarının Galatasaray taraftarı yaptığını vurguladı, "İrfan, Fenerbahçeliydi, Galatasaraylı oldu. Futbola meraklı dayıları onu Galatasaraylı yaptılar." dedi.









'Sevilla'yı beğenmedi'

Geçmiş dönemdeki Sevilla iddialarına cevap veren Kahveci, "Biz daha önce yurt dışı istiyorduk. Sevilla'yı beğenmedi. O da olmadı." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da Fatih Terim Gençlerbirliği'ni 6-0 yendikleri maçın ardından gündemlerinde olan İrfan Can Kahveci ismini ilk kez telaffuz etmişti. O günden bu yana iki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın Gençlerbirliği maçında yaptıkları gol sevinci gözlerden kaçmamıştı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği, Fatih Terim'in istiyoruz dediği İrfan Can Kahveci'nin gol sevincini yapan Taylan Antalyalı-Oğulcan Çağlayan ikilisinin bu hareketi transferin bitmek üzere olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Fatih Terim'in, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıklamasının ardından Başakşehir, sosyal medyadan flaş bir paylaşım yapmıştı. İrfan Can'ın soyadına gönderme yaparak kahve fincanları paylaşan İstanbul ekibi, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" notunu düşerek, Cimbom'a adeta 'parayı görelim' mesajını göndermişti.









Daha sonra İrfan Can'ın, Başakşehir yönetimine "Ben de Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bonservisimde kolaylık sağlayın, bırakın gideyim" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Ardından İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kahveci, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i takip etmeye başladı.