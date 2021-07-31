Sivasspor 'da geçtiğimiz günlerde başkan Mecnun Otyakmaz'ın kadrolarına kattığını açıkladığı Okechukwu Azubuike'nin transferi resmileşti. Azubuike'nin bonservisini elinde bulunduran Başakşehir, Nijeryalı orta saha oyuncusunun 2021-22 sezonunda kiralık olarak Sivasspor forması giyeceğini açıkladı.

Başakşehir'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Okechukwu Azubuike, 2021-22 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Demir Grup Sivasspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Azubuike için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza Demir Grup Sivasspor'da başarılar dileriz"

Süper Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giyen Azubuike, 1 yıllık kiralık sürecinin sonrasında 1.5 milyon Euro'luk bonservisle Mısır ekibi Pyramids'den Başakşehir'e transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla toplam 15 maçta forma giymişti.