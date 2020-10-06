Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı. Aynı davada Yıldırım'a karşı fiili saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Işık Eyigüngör'ün ise beraatine karar verildi.