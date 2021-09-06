Aytemiz Alanyaspor Galatasaray forması giyen eski oyuncusu Emre Akbaba'yı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Emre Akbaba 1 yıl kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyecek. Trabzonspor 'un da istediği 28 yaşındaki Emre Akbaba kısa süre önce Galatasaray'la yeni 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Emre Akbaba daha fazla süre şansı bulabilmek için Antalyaspor'u tercih etti.

Galatasaray'a kiralık ücreti ödemeyecek Alanyaspor yıldız futbolcunun maaşını karşılayacak.







