Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray , Aytaç Kara ile de anlaşmaya varıldığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan 28 yaşındaki orta saha, kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Sportif AŞ’den Borsa İstanbul’a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, futbolcuya her sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.