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Son dakika | Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı

Son dakika transfer haberi... Kasımpaşa'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaştı.

06 Nisan 2021, Salı 22:25 Son Güncelleme:
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Son dakika | Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor.Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa’yı ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar, Aytaç Kara ile sezon sonu için anlaştı.

Kasımpaşa’daki sözleşmesi Haziran ayında bitecek 28 yaşındaki orta saha, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO’su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.(Ntvspor)


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