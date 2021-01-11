Son dakika | Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı

Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyelerle rotasyonu arttırmak isteyen Galatasaray, Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'dan devre arasında bonservisini alabilirse bu dönem alamazsa sezon sonunda Galatasaray forması giyecek. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Aytaç'ı Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istedi fakat oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Sabah gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara'ya Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu fakat 1993 doğumlu oyuncunun Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.









Aytaç Kara'nın kariyeri

23 Mart 1993'de İzmir'de dünyaya gelen Aytaç Kara, kariyerine Altay altyapısında başladı. Burada profesyonel olan Aytaç, Eskişehirspor'a transfer oldu. Eskişehirspor'da yıldızı parlayan Aytaç Kara, 2015'te Trabzonspor'a imza attı. Burada yaşadığı sakatlıklarla başarılı olamayan Aytaç, Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu. Trabzonspor'dan bonservisiyle Bursaspor'a transfer olan Aytaç Kara, başarılı bir sezon geçirse de takımının küme düşmesini engelleyemedi.

2019 yılında Kasımpaşa'ya transfer olan Aytaç Kara, kulübünden bonservisini alabilirse devre arasında alamazsa sezon sonunda Galatasaray'a transfer olacak.







