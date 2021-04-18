SON DAKİKA: Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu!

Avrupa futbolunun 12 dev kulübü, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek planladıkları tarihi kararı resmen duyurdu. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın eşlik ettiği oluşum, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin katılımcı takımların kendi liglerinde yarışmaya devam edeceği ve turnuva fikstürünün buna göre şekilleneceği bir sistemin benimseyeceğini bildirildi.





Başkanlık Florentino Perez'de

ABD'deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede başkan ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçildi. Avrupa Kulüpler Birliği’nden istifa eden Juventus Başkanı Andrea Agnelli ise Avrupa Süper Ligi’nin 2. Başkanı oldu.

20 takımın yer alması bekleniyor

Bir süredir ligin kurulması adına devam eden görüşmelerin gün içerisinde resmi şekilde detaylandırılması bekleniyordu. Almanya ve Fransa'dan hiçbir takımın şu an için yer almıyor olmasıyla geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalistleri Bayern Münih ile PSG'nin organizasyonda olmamaları bekleniyor. İki takımın UEFA tarafına daha yakın durdukları belirtilmekte. 12 takımın öncülüğünde ilk etapta harekete geçilen projede 20 takımın yer alması bekleniyor. 15'inin direkt katılım hakkı, 5'inin ise sezonlara göre değişim göstermeleri planlanıyor. 10'ar takımlı iki grupta oynanacak mücadeleler sonucunda her gruptan ilk 4 ekibin çeyrek finallere kalmaları bekleniyor.

Hedef 350 milyon Euro'luk gelir

Maddi yatırım kısmıyla katılımcıların ilgisini çeken organizasyonda 3.5 milyar Euro'luk bir payın bölüştürülmesi ve ilk 6 takımın 350 milyon Euro'luk bir gelir sağlaması hedefleniyor.



