Son dakika | Avrupa Süper Ligi açıklaması...

UEFA, Premier Lig, La Liga ve Serie A yönetimleri ortak bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA...

"Kulüplerin kurması gündemde olan "Avrupa Süper Ligi" olarak tabir edilen organizasyona katılacak olan tüm futbolcuları UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edeceğiz

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler, kendi yerel liglerinden de men edilecek

Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda birkaç kulübün çıkarına dayanan bir proje.

Bu projeyi önlemek için hem hukuki hem de sportif olarak her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz.

Diğer ülkelerdeki kulüplere özellikle de bunu katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbol severleri taraftarları ve politikacıları, ilan edilmesi halinde böyle karşı mücadeleye bize katılmaya çağırıyoruz. Birkaç kişinin bu ısrarcı kişisel çıkarları çok uzun süredir devam ediyor. Yeter artık."



