Son dakika haberi...UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Son 16 turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını deplasmanda elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu. Son 16 turu rövanş karşılaşmaları, ev sahiplerinin sahasında 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak

Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Avrupa Ligi’ne çeyrek finalden itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / E. Frankfurt Basel

Lask LINZ - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag

Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen

Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma maçının galibi Lask LINZ - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag maçını galibiyle karşılaşacak.

Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen maçının galibi Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / E. Frankfurt Basel maçının galibiyetle karşılaşacak.

Başakşehir nasıl tur atlar?

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.

SON 16 TURU

5-6 AĞUSTOS

Kopenhag-Başakşehir (0-1)

Wolves-Olympiakos (1-1)

Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers (3-1)

Shaktar Donetsk-Wolfsburg (2-1)

Basel-E.Frankfurt (3-0)

Manchester United United-LASK (5-0)

*Getafe-Inter

*Roma-Sevilla

Not: Yanında (*) bulunan eşleşmelerin maçları salgın sebebiyle oynamamadı. Bu eşleşmeler tek maç üzerinden, Almanya’da yapılacak.

ÇEYREK FİNALLER

10-11 AĞUSTOS

YARI FİNALLER

16-17 AĞUSTOS

FİNAL

21 AĞUSTOS