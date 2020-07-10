Son dakika! Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı! Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu...
Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı. Ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil eden tek takımımız Başakşehir’in, Son 16 Turu’nda Kopenhag’ı Danimarka’da elemesi durumunda yükseleceği çeyrek final ve bir sonraki aşama olan yarı finaldeki muhtemel rakipleri belli oluyor. Temsilcimizin de yer alacağı kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapılıyor. Başakşehir, İstanbul’daki mücadelede Kopenhag’ı, Edin Visca’nın penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, çeyrek final yolunda büyük bir avantaj elde etmişti. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu. İşte Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...
Son dakika haberi...UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Son 16 turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını deplasmanda elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu. Son 16 turu rövanş karşılaşmaları, ev sahiplerinin sahasında 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Tek maç üzerinden oynanacak
Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Avrupa Ligi’ne çeyrek finalden itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / E. Frankfurt Basel
Lask LINZ - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag
Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen
Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma maçının galibi Lask LINZ - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag maçını galibiyle karşılaşacak.
Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen maçının galibi Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / E. Frankfurt Basel maçının galibiyetle karşılaşacak.
Başakşehir nasıl tur atlar?
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.
SON 16 TURU
5-6 AĞUSTOS
Kopenhag-Başakşehir (0-1)
Wolves-Olympiakos (1-1)
Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers (3-1)
Shaktar Donetsk-Wolfsburg (2-1)
Basel-E.Frankfurt (3-0)
Manchester United United-LASK (5-0)
*Getafe-Inter
*Roma-Sevilla
Not: Yanında (*) bulunan eşleşmelerin maçları salgın sebebiyle oynamamadı. Bu eşleşmeler tek maç üzerinden, Almanya’da yapılacak.
ÇEYREK FİNALLER
10-11 AĞUSTOS
YARI FİNALLER
16-17 AĞUSTOS
FİNAL
21 AĞUSTOS