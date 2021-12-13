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Son dakika - Avrupa Ligi Play-Off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off turu eşleşmeleri yapıldı. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray'ın son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.

13 Aralık 2021, Pazartesi 15:06 Son Güncelleme:
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Son dakika - Avrupa Ligi Play-Off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off turu eşleşmeleri yapıldı. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray 'ın son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Atalanta - Olympiakos

Sevilla - Dinamo Zagreb 

RB Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli 

Zenit - Real Betis 

Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio


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