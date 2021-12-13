Son dakika - Avrupa Ligi Play-Off eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off turu eşleşmeleri yapıldı. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray'ın son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off turu eşleşmeleri yapıldı. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray 'ın son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Atalanta - Olympiakos
Sevilla - Dinamo Zagreb
RB Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio