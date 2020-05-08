SON DAKİKA! Atletico Madrid'de corona virüs şoku!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Brezilyalı sol bek Renan Lodi'nin corona virüs testi pozitif çıktı.

08 Mayıs 2020, Cuma 20:20 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Atletico Madrid'de corona virüs şoku!

İspanya La Liga devi Atletico Madrid'de corona virüs şoku yaşandı. 

İspanya'da virüs salgını nedeniyle lige verilen aranın sona ermesi gündemdeyken antrenmanlarına cumartesi günü başlamayı planlayan Atletico Madrid, çarşamba günü futbolcular ve teknik ekibi corona virüs testine soktu. 

Yapılan test sonrasında, Madrid ekibinin 22 yaşındaki Brezilyalı sol beki Renan Lodi'nin testinin pozitif olduğu öğrenildi. 

Lodi'nin Madrid'deki evinde karantinada olduğu ve Atletico'nun doktorları tarafından takip edildiği belirtildi.

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