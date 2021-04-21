Avrupa Süper Ligi projesinde ayrılıklar devam ediyor. İngiliz ekiplerinin ayrılmaları sonrası İspanyol ve İtalyan takımlarının kaldığı organizasyonda yeni ayrılık açıklamaları yapıldı. İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Inter ile Milan, organizasyondan resmen ayrıldıklarını açıkladılar. Bu kararlar sonrasında ise Juventus, Süper Lig 'in gerçekleştirilemeyeceğini resmen açıkladı.

Atletico Madrid'in açıklamasında taraftarlarla uyumun kendileri adına öncelikli şart olduğu ifade edilirken takım kadrosu ve teknik direktörlerinin de ayrılık kararından duydukları memnuniyet aktarıldı.

Inter ise taraftarlara her zaman için en iyi futbol deneyimini yaşatmak adına çekildiklerini belirtirken her yaştan taraftarı heyecanlandırmaya devam etmek adına sürekli olarak rekabetin geliştirilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Milan'dan yapılan açıklamada taraftarların yararına olacak şekilde bu projenin içinde yer aldıklarını fakat dünyanın dört bir yanından taraftarların seslerine, endişelerine kulak vererek bunlara duyarlı davranıldığı ifade edildi. Ayrıca Milan da Inter gibi futbol için sürdürülebilir bir model adına çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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Atletico Madrid ve Inter'in resmi ayrılıkları sonrasında Avrupa Süper Ligi'nde kalan takımlar Barcelona, Real Madrid ve Juventus olmuştu ki Juventus'tan ligin gerçekleştirilemeyeceği açıklaması geldi.