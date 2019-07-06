Joao Felix'i Benfica'dan 126 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak transfer piyasasının altını üstüne getiren Atletico Madrid, Ocak ayında Chelsea'den kiraladığı Alvaro Morata'nın bonservisini aldığını duyurdu.

İspanyol kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada önümüzdeki sezon da kiralık olarak forma giyeceği belirtilen 26 yaşındaki santrforun 2020-2021'den itibarense Atletico'nun futbolcusu olacağı kaydedildi.

Kırmızı Beyazlılar ile sezonun ikinci yarısında çıktığı 17 maçta 6 kez fileleri havalandıran Morata için Chelsea'ye ödenen bonservis bedelinin ise 56 milyon euro olduğu öğrenildi. Yıldız isim, daha önce La Liga devi Real Madrid ve Serie A'da son sekiz yılın şampiyonu Juventus'ta da top koşturmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler