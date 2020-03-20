Son dakika | Bekir Pakdemirli açıkladı: At yarışları da ertelendi

Son dajija haberi: Birçok spor dalındaki erteleme kararının ardından at yarışları da durduruldu. Açıklamayı Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli yaptı.

Dün Türkiye'deki tüm spor müsabakaları ertelenirken bugün de TJK denetiminde oynatılan at yarışları için aynı kararlar alındı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Pakdemirli konuyla ilgili, "Minimum hareket istedik. Bu yüzden at yarışlarını da erteledik. Herhangi bir tarih için şu anda düşüncemiz yok. Virüsün syrine göre hareket edeceğiz" dedi.

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TJK açıklama yaptı...

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları bugünden (20.03.2020) itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir.

Bununla birlikte; sadece elektronik bayi (E-Bayi) kanalıyla yurtdışı yarışlar üzerine oyun oynanabilecektir.

Web sitemiz tjk.org ve TJK TV ile TAY TV kanallarından E-Bayi’ye üyelik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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