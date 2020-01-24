Son dakika Askerlik yerleri açıklandı! Bedelli askerlik yerleri sonuçları! e-Devlet askerlik yeri sorgulama
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
Şubat ayında binlerce kişi silah altına alınacak. Ocak ayından itibaren askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık'ta yaptığı duyuru ile sonuçların 24 Ocak'ta açıklanacağını duyurmuştu. Fakat MSB saat konusunda herhangi bir açıklama yapmamaıştı.
Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurusu yaparak sonuçların açıklandığını belitti.
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
MSB yaptığı duyuruda "Ocak/şubat/mart 2020'de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenilebilecektir." diye belirtti.
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