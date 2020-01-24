Şubat ayında binlerce kişi silah altına alınacak. Ocak ayından itibaren askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık'ta yaptığı duyuru ile sonuçların 24 Ocak'ta açıklanacağını duyurmuştu. Fakat MSB saat konusunda herhangi bir açıklama yapmamaıştı.

Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurusu yaparak sonuçların açıklandığını belitti.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

MSB yaptığı duyuruda "Ocak/şubat/mart 2020'de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenilebilecektir." diye belirtti.

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN