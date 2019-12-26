Son dakika | Asgari ücret açıklandı! Asgari ücret ne kadar oldu?

Tüm Türkiye artık bu habere kilitlendi. 2020 asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı az önce sona erdi. Son dakika açıklamasıyla asgari ücret resmen duyuruldu. Asgari ücret 2 bin 324 TL oldu.

Geçen yıl asgari ücret ne kadardı?

Geçen yıl Asgari ücret, bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanmıştı.

Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret tespit çalışması sona erdi. Milyonlarca vatandaş ve sporsever merak ettiği 2020 asgari ücreti açıklandı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Asgari ücreti canlı yayında Net 2 bin 324 TL olarak duyurdu.

Türk-İş, HAK-İŞ ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istiyordu.

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Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan, asgari ücret konusunda devam eden görüşmelerin son tur görüşmelere başladıkları hatırlatılarak, "Asgari ücret konusunda bir müjdeniz olacak mı?" sorusuna "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadeleriyle cevap verdi.

Hükümetten açıklama...

Asgari ücret 4. toplantısı için geri sayım devam ederken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 24 Aralık’ta gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 24 Aralık’ta gerçekleşen kabine toplantısı sonrası şu açıklamayı yaptı. "Asgari ücret konusu, bugün kabine toplantısında gündeme gelmedi ama Çalışma Bakanımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bu diğer kurumların ve ilgili tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek, o noktada da tabi ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak" dedi.

TÜİK: AYLIK GIDA HARCAMASI 2 BİN 331 LİRA

İşveren temsilcisi sendika TİSK, henüz teklifini açıklamadı.

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL olarak belirlendi. Bu rakam orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde ise bin 940 TL olarak hesaplandı. Ancak işçi sendikaları, bunun kabul edilmeyeceğini vurguluyor.

Türk-İş, HAK-İŞ ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istiyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.