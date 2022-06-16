Lincoln ve Bruma transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın. Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün, bir süre önce Türkiye'de bulunduğunun altı çizilirken, Sarı-Lacivertli ekip ile 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Maaşı Zenit'teki ile aynı

Ayrıca transferin tamamlanması halinde Dzyuba'nın maaşının Zenit'te kazandığı ile aynı olacağı belirtildi.

Mayıs ayının sonunda Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kariyerinde Rusya dışına çıkmayan Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit ile 39 maçta forma giyerken 13 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.



