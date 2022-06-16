Son dakika! Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye yakın
Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfere hız veren ve Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Zenit'ten ayrılan Rus golcü Artem Dzyuba'nın Sarı-Lacivertli ekibe transfer olmaya çok yakın olduğu ve 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği ileri sürüldü.
Lincoln ve Bruma transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın. Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün, bir süre önce Türkiye'de bulunduğunun altı çizilirken, Sarı-Lacivertli ekip ile 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.
Maaşı Zenit'teki ile aynı
Ayrıca transferin tamamlanması halinde Dzyuba'nın maaşının Zenit'te kazandığı ile aynı olacağı belirtildi.
Mayıs ayının sonunda Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.
Kariyerinde Rusya dışına çıkmayan Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit ile 39 maçta forma giyerken 13 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.