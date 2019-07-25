Premier Lig ekibi Arsenal, kadrosunu Real Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos ile güçlendirdi. Transferi resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran Topçular, bir yıllığına kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun 8 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Real'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ceballos ise transferiyle ilgili olarak yaptığı kendisine ait Twitter hesabından paylaşımda "Karar verildi. Bu sezon ben de topçuyum. Şimdiden çok heyecanlıyım. Merhaba Arsenal... İşte buradayım." ifadelerini kullandı. Yıldız isim, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler