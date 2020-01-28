Uzun süredir Galatasaray'a transferi konuşulan Arda Turan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun aldığı karara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geride kalan günlerde düzenlediği basın toplantısında, Arda Turan’ın transfer gündemlerinde olmadığını belirterek, "Aynı şeyin temcit pilavı gibi sürekli gündeme gelmesinden hem camia hem de yönetim olarak müthiş rahatsızız" demişti.

Instagram hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arda Turan, "Galatasaray Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun aldığı kararı saygıyla karşılıyorum. Ve kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüpte kendisinin transferine ilişkin bir kriz olduğu haberleri üzerine ise "Arda Turan ismi üzerinden Galatasaray'da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü'dür. Ben bunu hiç unutmadım" açıklamasını yaptı.

İşte Arda Turan'ın açıklamalarının tam hali:

"Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı-kırmızı olunca dahayatım boyunca hiçbir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid’e de Barcelona’ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim, bununla da iftihar ettim. Evet yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim ama sevindiğim tek bir şey var, ben Galatasaray Spor Kulübüne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum ve hep öyle kalacak."

"Aslolan Arda Turan değil Galatasaray Spor Kulübü"

"Arda Turan ismi üzerinden Galatasaray’da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil Galatasaray Spor Kulübüdür. Ben bunu hiç unutmadım. Bundan dolayı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulunun kararını saygıyla karşılıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek veren, sevgilerini ileten başta ultrAslan olmak üzere tüm Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatım boyunca onların desteğini her zaman arkamda hissettim."

"Birkaç özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası, çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun içimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın başarısı için olacak. Değerli spor kamuoyu, her bir kulübümüzün, oyuncumuzun başarısı Türk futbolunun başarısı olacaktır. Başta milli takımımız olmak üzere sahada ter döken, mücadele eden futbolcu kardeşlerime ve kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Yüreğim her zaman onlarla birlikte olacak."