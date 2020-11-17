Arda Turan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray Kulübü de kısa süre önce pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

Galatasaray kaptanı koronavirüs testinin pozitif olduğunu instagram hesabından duyurdu. Yıldız futbolcu "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izalasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılı takımda milli takımlara giden oyunculardan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.