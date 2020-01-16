Son dakika! Arda Turan Boca Juniors'a transfer oluyor
Son dakika transfer haberi: Başakşehir ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayıran ve ismi Galatasaray'la anılan Arda Turan konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun Boca Juniors'a transferi için menajerinin temasa geçtiği öne sürüldü.
Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan konusunda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in transferine soğuk baktığı Arda Turan için Fatih Terim'in kısa süre içinde yönetimle toplantı yapacağı öne sürülürken, Arjantin'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten ve Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Arda Turan'ın yeni durağının Boca Juniors olacağı ifade edildi. TYC Sports'un haberine göre, Arda'nın menajeri Boca Juniors yönetimiyle temasa geçti. Arda Turan'ın Diego Armando Maradona hayranlığı sebebiyle Arjantin ekibinde görev almak istediği vurgulandı.
Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, özel hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in alınmasını istediği Arda'nın transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia eidlmişti.
Arda Turan'ın yeni takımının kısa süre içerisinde resmen belli olması bekleniyor.
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