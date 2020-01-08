Antalyaspor'da iç ve dış transferde sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig'de ilk devreyi topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan ve Stjepan Tomas'ın yerine takımın başına Tamer Tuna'yı getiren Antalyaspor, ilk olarak Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal'la yollarını ayırmıştı.

İkinci sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Fedor Kudryashov'u kadrosuna katmıştı.

Akdeniz ekibinin ikinci bombası Süper Lig'den geldi. Antalyaspor, ismi Arabistan ekipleriyle anılan Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Dever Orgill ile söz kesti. Tamer Tuna'nın bu transferde ısrarcı olduğu ve bonservis sorununun çözülür çözülmez Jamaika'lı futbolcunun transferinin resmen açıklanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı Ankaragücü'ne transfer olan ve sergilediği performansla Başkent ekibinin ligde kalmasında büyük payı olan Orgill, Sarı Lacivertli formayla toplam 30 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

Ömer Necati Albayrak

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