Trabzonspor , 30 Nisan 2022'de iç sahada konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 35. hafta sonunda Süper Lig 'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantilemişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un kulüp dergisine açıklamalarda bulunurken o maçta yaşananlara da değinmişti.

Antalyaspor, Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktörleri Nuri Şahin hakkında yaptığı "Saha kenarında Antalyaspor hocası ortamı anlamsız bir şekilde gerdi. Bir final maçı olur anlarım ama seyirciyi tahrik edecek davranışların içinde bulunması beni ürküttü" açıklamasına resmî sitesi üzerinden yanıt verdi.

İşte Antalyaspor tarafından yapılan Ahmet Ağaoğlu açıklaması:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor resmi dergisinin Haziran-Temmuz sayısında yaptığı açıklamayı hayret ve şaşkınlıkla okuduk.

Açıklamada Sayın Ağaoğlu'nun, “Saha kenarında Antalyaspor hocası ortamı anlamsız bir şekilde gerdi. Bir final maçı olur anlarım ama seyirciyi tahrik edecek davranışların içinde bulunması beni ürküttü.” ifadeleri akla, mantığa ve gerçeğe tamamen aykırıdır.

30 Nisan 2022 tarihinde oynanan, bitmemiş olmasına rağmen binlerce seyircinin sahaya girerek teknik heyet ve oyuncularımızın can güvenliğinin tehlikeye atılması sonucu özür dilemesi gerekenlerin, aklıselim davranıp hakkımız olmasına rağmen sahadan çekilmeyerek asil bir duruş sergileyen kulübümüze, en başta Türk futbolunun marka değeri adına teşekkür etmesi gerekenlerin bu iddiaları tamamen mesnetsizdir.

Sayın Ağaoğlu, açıklamasının devamında “Ondan sonra on dakika fazla bir şey hatırlamıyorum. On dakikalık kopukluk var bende.” ifadeleri aslında bir anlamda bizi doğrular niteliktedir.

Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin'in sözde bir gerginlik yarattığını, sözde seyirciyi tahrik ettiğini, kopukluk anında hatırlamayı başaran Sayın Başkan'ın, bir özür ve teşekkürü de hatırlamasını bekliyoruz.

Ancak Sayın Ağaoğlu'nun, röportajın sonunda “Taraftar olsaydım sahaya ben de atlardım” ifadelerini okuyunca çok fazla şey beklediğimizin de farkına vardık.

Başkanımız Av. Aziz Çetin'in, taraftarının takımını sahiplenmesini tüm Türkiye'ye örnek gösterdiği Trabzonspor'u temsil eden Sayın Ağaoğlu'nun efendi kişiliği, çalışkanlığı, saha içinde kalmaya özen gösteren ve futbol kamuoyunca takdir edilen Nuri Şahin'i bu tür bir töhmet altında bırakmasını asla kabul etmiyoruz"