Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, ihtilaflı dosyalarını sonuca bağladıklarını ve gerekli tüm finansal şartları bugün itibarı ile yerine getirdiklerini açıkladı. Yılmaz, Antalyaspor taraftarına ayrıca bir müjde verdi ve UEFA Kulüp Lisansı alabilecekleri gibi transfer yasaklarının da kalktığını belirtti.

Mustafa Yılmaz'ın resmi site üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Antalyaspor Camiasına... Bilindiği üzere kulübümüz 21 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmış ve 55 yıllık tarihinde kupaya ikinci kez bu kadar yaklaşmıştır.

1 ayı henüz geride bırakmış yeni bir yönetim kurulu olarak 13 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra finalist olma mutluluğu da bizlere nasip olmuştur.

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Kamuoyunun bildiği gibi Ziraat Türkiye Kupası'nı kentimize getirmemiz halinde önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme onurunu yaşayacağız.

Ancak bu gururu yaşayabilmemiz için önümüzde finansal anlamda acil olarak aşmamız gereken sorunlar vardı. Bu kısıtlı süreç içerisinde çok yoğun günler yaşadık. Gecemizi gündüzümüze katarak olağanüstü bir azimle çalıştık. UEFA Kulüp Lisansı alabilmemiz için önümüzde engel olarak duran ihtilaflı dosyalarımızı sonuca bağladık ve gerekli tüm finansal şartları bugün itibarı ile yerine getirdik.

Bu durum, UEFA Kulüp Lisansı alabilmemizin yanı sıra transfer engelimizin de kalktığı anlamına gelmektedir.

Şimdi sıra finale geldi. Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda. Onların sahadaki performansının bizim çalışmalarımızı taçlandıracağına inanıyorum. Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalya'mıza getireceğine inancım tamdır.

Bugünden sonra kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe, tek vücut olarak final yürüyüşümüz başlamıştır.

Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla.



