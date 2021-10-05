Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu... Ersun Yanal ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, sürpriz bir karara imza atarak mevcut oyuncu kadrosunda bulunan Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya karar verdi.

Kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi devlerin formasını giyen ve şu anda Kırmızı-Beyazlılar için ter döken 33 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllığına anlaşıldı.

Akdeniz ekibinde Futbol Sorumlusu adı altında görev yapacak olan Nuri Şahin'in aktif futbol kariyerini sonlandırıp, sonlandırmayacağı ise henüz belli değil.

Nuri'nin, Antalyaspor'da oyuncu-antrenör olarak da çalışabileceği gelen haberler arasında.

Atalay Özçelikli | Fanatik Özel