Süper Lig 'de geride kalan 8 haftada sadece 2 galibiyet alabilen ve 8 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor'da Ersun Yanal kararı verildi. Bir türlü beklenen sonuçların gelmemesi ve takımın 8 hafta sonunda alt sıralarda kalması sonrası durum değerlendirmesi yapan Antalyaspor Yönetimi, 59 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibinde bir türlü beklenen sonuçların gelmemesi ve takımın 8 hafta sonunda alt sıralarda kalmasıyla beraber oklar teknik direktör Ersun Yanal’a dönmüştü.









Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz.''

Antalyaspor'un başında 46 maça çıkan Ersun Yanal, 14 galibiyet, 16 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe dönemi 3.5 yıl sözleşme imzalamıştı

Fenerbahçe’de geçirdiği kötü dönemden sonra başka bir takımda görev yapmayan ve 252 gün sonra Süper Lig’e dönerek Antalyaspor'un başına geçen Yanal, Akdeniz ekibi ile Kasım 2020'de 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik, 16 mağlubiyet

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı ve 1.26 puan ortalaması yakaladı.







