Son dakika! Antalyaspor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı
Son dakika haberi... Antalyaspor,teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.
Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.
DHA