Son dakika! Antalyaspor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Antalyaspor,teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.

31 Aralık 2019, Salı 09:13 Son Güncelleme:
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Son dakika! Antalyaspor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.

DHA

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