Son dakika - Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un Japonya’nın Vissel Kobe takımının forvet oyuncusu Alman Lukas Podolski ile transfer görüşmesi yaptığı bildirildi.

17 Ocak 2020, Cuma 13:54 Son Güncelleme:
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Son dakika - Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor

Türkiye'de bir dönem Galatasaray forması giyen Lukas Podolski Antalyaspor ile görüşüyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerin yarın netlik kazanacağını ifade eden Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

2017 yılından beri Vissel Kobe’de top koşturan Podolski, 52 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray’da 2015-2017 yıllarında 2 sezon forma giymişti.

(AA)

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