SON DAKİKA | Antalyaspor ile Abdullah Avcı anlaşamadı

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını bildirdi.

04 Kasım 2020, Çarşamba 11:20 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Antalyaspor ile Abdullah Avcı anlaşamadı

Tamer Tuna ile yollarını ayıran FT Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” dedi.

İHA


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