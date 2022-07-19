Son dakika! Antalyaspor, Haji Wright ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve ismi birçok takımla anılan ABD'li milli oyuncu Haji Wright'ı renklerine bağladı

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada golcü futbolcu ve kulübü SønderjyskE ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kırmızı-Beyazlı ekip ayrıca Haji Wright'a başka teklifler de geldiğini ancak futbolcunun Antalyaspor'u tercih ettiğini de aktardı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fraport TAV Antalyaspor'umuz, ABD'li milli oyuncu Haji Wright ile sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonunu kulübümüzde kiralık olarak tamamlayan golcü futbolcu ve kulübü SønderjyskE ile her konuda anlaşma sağlandı. Haji Wright, resmi imzayı takımımızın Almanya kampında attı ve hemen FTA Antalyaspor'umuz ile birlikte antrenmana çıktı. 2021-22 sezonunda takımımızda kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Haji Wright kendisini 3 yıllığına Fraport TAV Antalyaspor'umuza bağlayan imza attı. Geçtiğimiz sezon çıktığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında 14, Türkiye Kupası karşılaşmalarında ise 1 gol olmak üzere toplamda 15 gol ve 3 asist yapan Haji Wright, 22'si ilk 11'de olmak üzere 32 Süper Lig maçında forma giydi ve bin 852 dakika kırmızı beyaz formamız ile mücadele etti. Transfer sürecinde tüm tekliflere rağmen dik duruş göstererek FTA Antalyaspor'umuz ve Antalya'yı seçen futbolcumuza yine, yeni ve yeniden hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."















