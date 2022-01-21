2021'in yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olan Alassane Ndao, Süper Lig 'e geri döndü. Al-Ahli, Ndao'nun kiralık transferi adına Antalyaspor ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Senegal ekibi Sacré-Cœur'dan Fatih Karagümrük'e gelen Ndao, burada sergilediği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Süper Lig'in devlerinin yanı sıra Fransız ekiplerinin de ilgilendiği belirtilen Ndao, 2021'in yaz transfer döneminde 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

Al-Ahli forması altında bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ndao, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Antalyaspor forması giyecek.