Ankaragücü Kulübü'nden son dakika Torgeir Börven açıklaması geldi. Sarı Lacivertli ekibin, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği maçında sakatlanan Norveçli golcünün 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, ''Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Torgeir Borven’in ise sol kasık bölgesinde adduktor longus kasının tendonunda tama yakın kopma saptanmış olup sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından sürdürülmektedir. Bu yaralanma sonrası Borven’in öngörülen spora dönüş süresinin yaklaşık 8 hafta olması beklenmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü formasıyla bu sezon 30 resmi maça çıkan 29 yaşındaki forvet, 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun Sarı Lacivertli ekip ile 2022 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.





Saba Lobjanidze ve Aliou Badji'nin tedavisi devam ediyor

Ankaragücü, sakatlığı bulunan Saba Lobjanidze ve Aliou Badji'ye ilişkin de bilgilendirme yaptı. Gürcistan Milli Takımı’nda oynadığı maçlar sonrası sol arka uyluk bölgesi kaslarında aşırı gerilme ve ödem gelişen Saba Lobjanidze’nin tedavisine devam edildiği ve futbolcunun durumunun Yukatel Denizlispor maçı öncesinde yapılacak saha testleri sonucunda netleşeceği bildirildi. Beşiktaş maçında sakatlanan Aliou Badji’nin de tedavisine devam edildiği kaydedildi.



